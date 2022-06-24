Нацбатальон ВСУ «Айдар» на заводе «Азот» в Северодонецке готов сдаться армии РФ

Российское новостное издание "ТАСС" сообщило о готовности украинских солдат на заводе "Азот" в Северодонецке сдаться войскам России и ЛНР.

24 июня сотрудник народной милиции ЛНР на условиях анонимности дал интервью российскому информационному агентству "ТАСС", где сообщил, что военнослужащие украинского нацбатальона "Айдар" на комбинате "Азот" в Северодонецке выразили готовность сдаться в плен армии России и ополчению Луганской области.

Примечательно, что ранее в интервью журналистам "РИА Новости" сбежавшая с завода "Азот" женщина рассказала о порядка сорока иностранных наёмниках на северодонецком предприятии.

По данным представителя НМ Луганской Народной республики Андрея Марочко, находящиеся в катакомбах "Азота" наёмники приехали из Польши, Великобритании и США.