Politico: Зеленский уволит главу СБУ Ивана Баканова за непрофессионализм

Издание Politico сообщило о планах Владимира Зеленского снять с должности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

В пятницу итальянское новостное агентство Politico опубликовало статью, в которой рассказало о желании Владимира Зеленского отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова. По мнению Зеленского, лидер Службы безопасности Украины проявил непрофессионализм после начала российской военной спецоперации.

Газета Politico со ссылкой на инсайдера утверждает, что с момента старта боевых действий на территории украинского государства из-за посредственной управленческой деятельности в СБУ со стороны Ивана Баканова множество сотрудников уволились с работы, среди которых фигурировали высокопоставленные военные.

Примечательно, что после визита Владимира Зеленского в Харьков президент Украины принял решение об увольнении главы СБУ по Харьковской области Романа Дудина.