Politico: Зеленский уволит главу СБУ Ивана Баканова за непрофессионализм
Издание Politico сообщило о планах Владимира Зеленского снять с должности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
В пятницу итальянское новостное агентство Politico опубликовало статью, в которой рассказало о желании Владимира Зеленского отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова. По мнению Зеленского, лидер Службы безопасности Украины проявил непрофессионализм после начала российской военной спецоперации.
Газета Politico со ссылкой на инсайдера утверждает, что с момента старта боевых действий на территории украинского государства из-за посредственной управленческой деятельности в СБУ со стороны Ивана Баканова множество сотрудников уволились с работы, среди которых фигурировали высокопоставленные военные.
Примечательно, что после визита Владимира Зеленского в Харьков президент Украины принял решение об увольнении главы СБУ по Харьковской области Романа Дудина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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