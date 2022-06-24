Подразделения ВСУ под Северодонецком получили приказ отступать, но уже поздно и некуда
Украинским силам было приказано уйти из Северодонецка, места ожесточенных боев с российской армией, сообщил губернатор области в пятницу, 24 июня.
«Вооруженные силы Украины должны будут уйти из Северодонецка. Приказ они получили», — заявил в Telegram Сергей Гайдай, украинский губернатор Луганской области.
Тем временем коалиция СВО заняла дороги, ведущие к Лисичанску, и установила там блокпосты, чем отрезала снабжение украинских боевиков.
По сообщениям военкоров бои идут уже в пригородах Лисичанска, и за два три дня город будет взят и начнется его денацификация.
Эксперты отмечают, что главнокомандующий ВСУ Залужный, который требовал отвода войск из котла в Северодонецке и Лисичанске уже несколько недель, останется крайним за решение киевского режима продолжать оборону.
В итоге по сообщениям военных ЛНР, тысячи боевиков ВСУ были уничтожены в ходе боев, при массированных артобстрелах коалиции, сотни сдались в плен.
В котле в Лисичанске также останется около 2 тысяч боевиков, которых будут планомерно уничтожать, если они не сложат оружие.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Умер звезда сериала «Ликвидация» актер Аркадий Гарцман
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Большая половина украинских беженцев покинула ЕС и вернулась на родину, только 9% из прибывших в ЕС говорят, что «бегут от войны»
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола