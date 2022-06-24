В Германии повысили уровень предупреждения ЧП из-за нехватки газа

Минэкономики ФРГ заявляет, что сокращение поставок российского газа можно считать эффективным показателем введенных санкций, но в тоже время необходимо повысить уровень предупреждения ЧП.

На прошлой неделе «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку» до 100 миллионов кубометров в сутки (то есть, в Европу стало поступать на 67 миллионов кубометров в сутки меньше). Российская сторона заявила, что в этом виновата немецкая компания Siemens, которая не вернула газоперекачивающие турбины после ремонта в Канаде.

В свою очередь Канада не хочет возвращать турбины через ЕС из-за введенных санкций, в том числе с поддержки Германии. При этом канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выражал обеспокоенность по этому поводу и просил решить вопрос как можно быстрее.

Получается, что на уровне глав государств Канады и ФРГ, некоторые страны действительно обсуждают, как обойти свои же санкции и вернуть турбины на станцию «Портовая» в Санкт-Петербурге, чтобы увеличить объем прокачки газа. Кроме того, на фоне снижения поставок газа в Германию, в стране был повышен уровень предупреждения режима чрезвычайной ситуации, а министр экономики заявил о возможной остановке некоторых отраслей экономики.