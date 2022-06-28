Артиллерия РФ продолжает наносить удары по ВСУ под Лисичанском

Главная цель российской артиллерии под Лисичанском — американские гаубицы М777. Напомним, город остается единственным в Луганской народной республике под контролем ВСУ.

По сообщениям российской армии, Вооруженные силы Украины пытаются покинуть Лисичанск небольшими группами. Тем не менее, остаются сосредоточения, которые являются главной целью ВС РФ. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

Мирошник отметил, что местные жители сообщают о попытках отхода украинских формирований из Лисичанска. В частности, они пытаются пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, однако остается под ударами российской артиллерии.

При этом главная цель российской артиллерии не группы ВСУ, пытающиеся покинуть территорию боевых действий, а американские гаубицы М777, которые способны поражать цели на средние расстояния.