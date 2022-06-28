Минобороны РФ: российские ВКС нанесли удары по ангарам с оружием из США и Европы
В российской оборонном ведомстве сообщили, что под Кременчугом в Полтавской области ВКС нанесли удары по украинским ангарам с оружием и боеприпасами.
Основная масса вооружения в складских ангарах поступила Вооруженным силам Украины из США и ряда европейских стран. Все хранилось около Кременчугского завода дорожных машин.
В Минобороны РФ утверждают, что вооружение и боеприпасы, которые были там сосредоточены, предназначались для отправке группировки Вооруженным силам Украины на территории Донбасса.
Генерал-лейтенант Игорь Канашенков отметил, что при нанесении ударов российских ВКС, произошла детонация хранившихся в ангаре боеприпасов, что вызвало сильный пожар рядом с не функционирующим торговым центром.
Напомним, ранее Министерство обороны России провело брифинг, в ходе которого сообщило об уничтоженных воздушных судах ВСУ и некоторых группировках украинских военных и иностранных наемников.
Опубликовано: Иван Перов
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