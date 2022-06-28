Песков: Киев может завершить боевые действия в течение суток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона может завершить специальную военную операцию на своей территории в течение суток.

По словам Пескова, для этого президент Украины Владимир Зеленский просто «должен приказать украинских военным сложить оружие и выполнить условия России». Стоит отметить, что это не первое подобное высказывание от российский политиков и чиновников, однако оно давно не звучало из уст официальных лиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступая на саммите «Большой семерки» по видеосвязи заявил, что Киев хотел бы закончить боевые действий на территории страны до наступления зимы. Фактически, комментарий Пескова являлся ответом на желание украинского лидера.

Сегодня, 28 июня 2022 года, Минобороны РФ провело брифинг, в ходе которого рассказало об уничтожении ангаров на территории подконтрольной ВСУ с американским и европейским оружием. В результате ударов ВКС РФ, сработала детонация и ангары были полностью уничтожены.

Кроме того, в России заявили, что продолжают наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины под Лисичанском. В свою очередь, Лисичанск остается единственным городом ЛНР, который остается под контролем Киева, несмотря на многочисленные сообщения об отступлении ВСУ.