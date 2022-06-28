Генсек НАТО Столтенберг: санкции против России — цена за свободу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что санкции в отношении Российской Федерации — это та цена, которую каждому стоит запалить за свободу.

На пресс-конференции в преддверии саммита НАТО в Мадриде, генеральные секретарь альянса заявил, что санкции против России — это та цена, которую стоит заплатить за свободу. При этом перед саммитом наблюдается много разногласий в европейском и американкам обществе относительно этих самых санкций.

Так, МИД Польши предложил убрать из протокола НАТО слова «враг» относительно России. В ведомстве считают, что «это слово стоит использовать осторожно», а в дипломатии оно и вовсе не используется.

Эммануэль Макрон не поддержал президента Украины Владимира Зеленского, который предложно называть Россию государством «спонсором терроризма». Французский лидер заявил, что его страна не поддерживает такую методологию.

Более того, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета на импорт золота из России, который предложили США. Он отметил, что такие решения должны принимать страны ЕС на внутреннем уровне, а не на уровне саммита «Большой семерки».