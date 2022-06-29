Боевиками ВСУ в Северске руководят спецы из американских ЧВК, заявили в НМ ЛНР
Наемники из США руководят украинской группировкой, которая дислоцируется в Северске, сообщил помощник главы МВД ЛНР.
Виталий Киселев заверил, что действия группировки ВСУ в Северске находятся под контролем американских наемников.
«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск», - сообщил Киселев.
По оперативным данным НМ ЛНР, коммандос из американских ЧВК полностью руководят этой группировкой и координируют ее перемещение и стратегию боевых действий.
Ранее представители различных подразделений коалиции СВО сообщали о том, что на подходах и в самом Лисичанске получали информацию о находящихся там иностранных наемниках, в частности о польских.
Отметим, что пленные украинские резервисты утверждают, что солдаты удачи из-за рубежа в ВСУ на особом счету. Они имеют лучшее снабжение и финансирование в отличие от резервистов из региональных подразделений ТРО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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