Наемники из США руководят украинской группировкой, которая дислоцируется в Северске, сообщил помощник главы МВД ЛНР.

Виталий Киселев заверил, что действия группировки ВСУ в Северске находятся под контролем американских наемников.

«Сейчас в Северске находятся порядка шести тактических батальонов ВСУ, которые будут передвигаться в ближайшие сутки в район Краматорска на помощь в Славянск», - сообщил Киселев.

По оперативным данным НМ ЛНР, коммандос из американских ЧВК полностью руководят этой группировкой и координируют ее перемещение и стратегию боевых действий.

Ранее представители различных подразделений коалиции СВО сообщали о том, что на подходах и в самом Лисичанске получали информацию о находящихся там иностранных наемниках, в частности о польских.

Отметим, что пленные украинские резервисты утверждают, что солдаты удачи из-за рубежа в ВСУ на особом счету. Они имеют лучшее снабжение и финансирование в отличие от резервистов из региональных подразделений ТРО.