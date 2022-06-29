Захарова: Борис Джонсон с испариной фантазирует о Путине
Представитель МИД России Мария Захарова дала оценку словам премьера Британии Джонсона о том, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.
29 июня сотрудник Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слишком много думает о российском президенте, пускаясь в весьма странные рассуждения.
"Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной". Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семеркой занимались-то?", - поделилась мнением Захарова.
В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также осудил слова Джонсона о президенте России, назвав британского премьера объектом для исследований психиатра Зигмунда Фрейда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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