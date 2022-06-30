Опытные хозяйки рассказали, как правильно прищипывать денежное дерево

Кроме обрезки для формирования кроны толстянки используют прищипывание. Эта техника позволяет исправлять мелкие и крупные дефекты внешнего вида растения.

Правила прищипывания:

В природе толстянка вырастает до 1.5 метра. Такая высота конечно же не обязательна для комнатного растения, поэтому прищипывание и обрезка дерева поможет приостановить его рост.

Правильное прищипывание — это своевременное удаление ростовой почки. Для выполнения этого процесса необходимо выбрать нужное время и место.

Формировать крону нужно с черенка, в тот момент, когда толстянка выросла до 20 см. Как правило, лучшее время для процедуры — весна. За лето дерево окрепнет и не будет болеть.

Знающие цветоводы советуют прищипывать почку в точке роста ствола, между четвертой парой листочков. Нужно это сделать стерильными ножницами или, в крайнем случае, руками. Затем обработать это место с помощью активированного угля.

Такая процедура помогает вырасти новым почкам и, соответственно, новым веткам, которые будут образовывать красивую крону.

Также регулярный процесс прищипывания поможет исправить разные дефекты во время роста толстянки.

Уход после процедуры:

Прищипывание не приносит особого вреда денежному дереву, и после выполненных действий оно достаточно быстро восстанавливается.

Однако, несмотря на всю простоту процедуры, необходимо уделить растению особое внимание.

Как известно, денежное дерево желательно выращивать при обилии солнечного света. А вот после выполнения прищипывания нужно от него растение оградить, достаточно только рассеянного света.

Как только на толстянке появятся новые почки, можно переместить растение ближе к солнечному свету.

В поливе особых изменений нет, главное не пересушить и не переувлажнить землю.

Как и все растения, денежное дерево необходимо удобрять. Можно использовать как специальные составы для такого вида растений, так и смеси для декоративных комнатных растений, но с меньшей концентрацией (в 2 раза).

Подкормить толстянку необходимо также и после прищипывания. Делают это раз в 14 дней. Регулярная подкормка помогает растению быстро наращивать листовую массу.

Прищипка именно после 4 пары листьев проводится не просто так. Этому есть научное объяснение:

Во-первых, если сделать прищипывание раньше, после второй или третьей пары листьев, то это может привести к тому, что веточки будут расти слишком близко друг к другу и, соответственно, для полноценного развития им не будет хватать места.

Во-вторых, если делать прищипку позже, образуется слишком длинный ствол. Он не сможет держать вырастающие побеги и просто сломается от их веса.

В случае если вы не выполнили прищипывание вовремя, ствол денежного дерева остается только обрезать. Нужно аккуратно срезать секатором или острым ножом ствол на 1 см выше четвертого ряда листьев. Не забудьте присыпать порошком из активированного угля место среза.

Таким образом, если вы правильно выполнили прищипку, денежное дерево обязательно порадует вас красивой кроной и станет украшением вашего домашнего цветника.

Как ухаживать за денежным деревом после прищипывания:

Прищипка не сильно повреждает растение, но ему нужно дать время на восстановление. Непосредственно после этой процедуры нужно обработать все поврежденные места. Их присыпают измельченным активированным углем.

Далее растение нужно перенести в менее освещенное место. В ближайшие 2-3 недели дерево будет находиться только при рассеянном свете, попадание прямых солнечных лучей на листья нужно исключить.

После того как на местах прищипки появятся новые почки, дерево можно постепенно переводить в более освещенное место.

Полив после прищипки проводят в прежнем режиме:

Земляной ком не должен быть переувлажнен или пересушен. Важную роль после прищипки играет подкормка растения. Она важна для скорейшего наращивания листовой массы.

Подкормку проводят специальными удобрениями для суккулентов и кактусов с середины весны до начала осени:

Поэтому после прищипки подкормки продолжают. Подкармливают растение каждые 2 недели.