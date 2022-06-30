Фермеры рассказали, как понять по листьям, чего не хватает огурцам

Дефицит микроэлементов замедляет рост и развитие огурцов, приводит к проблемам с урожаем, а иногда и к его потере. Определить, какого вещества не хватает растению, можно по его листьям.

Если край листовой пластины подсыхает, по нему идет желтая или светлая кайма, это указывает не недостаток кальция. Одновременно могут посветлеть прожилки.

В такой ситуации стоит полить растение составом из 2 ст.л. нитрата кальция на 10 л воды.

Слабые и тонкие стебли, поникшие нижние листья, узкие и изогнутые кончики плодов – все это признаки недостатка азота.

Его дефицит можно восполнить раствором 2 ст.л. мочевины в 10 л воды или коровяком, который также разводится водой.

При недостатке магния листья желтеют, но прожилки на них остаются зелеными. На таких кустах бывает мало плодов. Исправить ситуацию помогут сульфат магния или древесная зола.

Бурые пятна на листьях бывают при нехватке фосфора. Такое растение нужно подкармливать суперфосфатом или зольным раствором.

При дефиците железа листья полностью или частично желтеют. В этом случае потребуется хелатный препарат железа или раствор лимонной кислоты, железного купороса и воды.

Зеленые листья с желтой каймой указывают на нехватку калия. Растение нужно опрыскивать раствором марганцовки. При дефиците бора на листьях появляются коричневые или желтые пятна. Здесь потребуется опрыскивание раствором борной кислоты.