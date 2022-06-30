Минфин РФ: крепкий российский рубль опасен для экономики — это не показатель стабильности

На торгах Мосбиржи российский рубль бьет семилетние рекорды и становится 50,2 к одному доллару. Такого не было с мая 2015 года, когда национальная валюта торговалась ниже 53 к одному доллару.

Министерство финансов России заявляет, что крепкий российский рубль очень опасен для экономики страны. Проблема в том, что бюджет получает валютные доходы, а значит — теряет экспортную выручку. При этом многие россияне ошибочно полагают, что крепкий рубль — символ стабильной экономики.

Помимо потерь доход от экспорта, в России происходит и обвал импорта — закупать за валюту практически нечего. Профицит платежного баланса вырос в 3,5 раза только за первый квартал (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достиг рекордных 95,8 миллиардов долларов. Дисбаланс и валютные ограничения ЦБ РФ привели к избытку валюты в стране.

В конечном итоге переукрепление рубля приведет компании, ориентированные на экспорт, к полной нерентабельности. Об этом прямо заявил министр экономического развития Максим Решетников. Продавать за границу товара, за которые платят в валюте, становится попросту невыгодно.

Нерентабельность приведет к сворачиванию инвестиций и сокращению производства, а за этим последуют массовые увольнения — столько работников попросту будет не нужно. Каждый 10 рублей укрепления рубля обходится российскому бюджету примерно в один триллион.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что укрепление рубля даже на единицы влечет за собой потери от 130 до 200 миллиардов рублей в бюджете. Он предлагал таргетирование рубля — то есть, опустить его курс до комфортного 70-80 к доллару искусственным путем.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина против такого регулирования. По ее словам, для бизнеса важен реальный обменный курс, а если его искусственно ослабить к уровню «до спецоперации», не исключена резкая девальвация.

Решетников поддерживает Набиуллину — любое вмешательство, по его мнению, только ухудшит экспортно-импортную ситуацию. С учетом того, что валюты на рынке сегодня в избытке, невозможно настолько сократить бюджет, чтобы можно было балансировать.