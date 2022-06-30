Военкоры сообщают, что бои идут уже в центре Лисичанска, половина города под контролем сил СВО
Военный корреспондент News Front Александр Река доложил об обстановке на лисичанском направлении.
Пятьдесят процентов Лисичанска уже под контролем сил спецоперации на Донбассе.
«Бои уже приближаются к центру города и военнослужащие ЛНР и РФ наступают с нескольких направлений», - сообщил Река.
Силы коалиции форсировали реку Северский Донец и ведут наступление на Лисичанск одновременно с юга и востока. Ответный огонь становится все более редким, что говорит об истощении противника.
«Момент, когда вся Луганская Народная Республика будет полностью освобождена уже очень близко», - подытожил военкор.
Опубликовано: Тарас Медведев
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