Телефонный код Донецка заменят на российский в рамках вхождения ДНР в РФ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный год столицы ДНР будет заменён на российский в скором времени.

1 июля глава Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин сообщил, что в скором времени телефонный столицы ДНР будет заменён на российский в рамках мероприятий по присоединению республики к составу РФ.

"В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)", - констатировал Кулемзин, опубликовав сообщение в своём Telegram-канале.

Ожидается, что в ближайшее время российский телефонный код может появиться в Херсонской и Запорожской областях, перешедших под контроль России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 