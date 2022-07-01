Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный год столицы ДНР будет заменён на российский в скором времени.

1 июля глава Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин сообщил, что в скором времени телефонный столицы ДНР будет заменён на российский в рамках мероприятий по присоединению республики к составу РФ.

"В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)", - констатировал Кулемзин, опубликовав сообщение в своём Telegram-канале.

Ожидается, что в ближайшее время российский телефонный код может появиться в Херсонской и Запорожской областях, перешедших под контроль России.