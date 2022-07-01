Телефонный код Донецка заменят на российский в рамках вхождения ДНР в РФ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что телефонный год столицы ДНР будет заменён на российский в скором времени.
1 июля глава Донецкой Народной республики Алексей Кулемзин сообщил, что в скором времени телефонный столицы ДНР будет заменён на российский в рамках мероприятий по присоединению республики к составу РФ.
"В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856)", - констатировал Кулемзин, опубликовав сообщение в своём Telegram-канале.
Ожидается, что в ближайшее время российский телефонный код может появиться в Херсонской и Запорожской областях, перешедших под контроль России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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