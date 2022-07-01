Рейсы Москва Пекин будут возобновлены с 1 июля

Согласно информации пресс-службы Национального аэропорта Минск, с 1 июля рейсы из Минска в Китай возобновят свою работу, сообщает Минск - Новости.

Авиакомпания Air China заявила о возобновлении полётов в Минск с 1 июля.

Как уточняется, рейсы Минск-Пекин будут осуществляться по пятницам.

Самолёт Airbus A-330 будет прибывать в Минск в 17:25, а улетать в 19:33.