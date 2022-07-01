Рейсы Москва Пекин будут возобновлены с 1 июля
Согласно информации пресс-службы Национального аэропорта Минск, с 1 июля рейсы из Минска в Китай возобновят свою работу, сообщает Минск - Новости.
Авиакомпания Air China заявила о возобновлении полётов в Минск с 1 июля.
Как уточняется, рейсы Минск-Пекин будут осуществляться по пятницам.
Самолёт Airbus A-330 будет прибывать в Минск в 17:25, а улетать в 19:33.
Опубликовано: Тарас Медведев
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