Как ложка для перемешивания McDonald's стала инструментом для применения кокаина

McDonald's славится не только своей едой, но также и посудой. Когда-то в США случился самый настоящий скандал из-за ложки, которая подходила для употребления кокаина.

Ложка для перемешивания McDonalds;s была атрибутом популярной сети быстрого питания в 1970—х годах - длинная пластиковая посуда с маленькой ложечкой на одном конце. Это был простой инструмент, предназначенный для размешивания сливок и сахара в кофе и ничего более. Но это было не все.



В 1971 году Ричард Никсон объявил наркоэпидемию врагом общества номер один, положив начало “войне с наркотиками”, которая продолжается и по сей день. Несмотря на создание Агентства по борьбе с наркотиками, в последующие годы употребление наркотиков только возросло. Потребление кокаина, в частности, было на пике в те годы, когда его употребляли колоссальные 11 процентов взрослого населения.



Чтобы помочь обуздать проблему, борцы с наркотиками предприняли большой шаг против продажи и использования принадлежностей для употребления наркотиков - трубок, рулонов бумаги, ложек для кока—колы и тому подобного, что привело к принятию в 1979 году Модельного закона о принадлежности к наркотикам DEA.

Джойс Налепка, президент Национальной федерации родителей молодежи свободной от наркотиков, дозвонилась до президента McDonalds;s Эда Шмидта и попросила его убрать ложки из их магазинов — более 4500 ресторанов продают неизвестно сколько ложек McSpoons - от имени детей нации.



Он согласился, и в декабре 1979 года McSpoon был изъят из всех магазинов McDonald's; это был конец целой эпохи. Была введена новая, более плоская ложка с лопаткой вместо черпака, но это была плохая замена.



Как ни странно, МаКспун был настолько популярен, что стал стандартным жаргонным термином для обозначения 100 мг кокаина, и, по словам одного агента DEA, дилеры продолжали использовать его даже десять лет спустя.