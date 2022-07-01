Годовая инфляция в Евросоюзе установила исторический рекорд

В 19 странах ЕС инфляция ускорилась до исторического максимума за всю историю наблюдения с 8,1% в мае до 8,6% в июне. При этом рынки были готовы к такому ускорению, а вот потребители — нет.

Проблемы есть во всех странах ЕС. В трех странах (Франции, Испании и Италии) сообщили о рекордных максимах. А вот Германия объявила о снижении инфляции, однако это произошло только благодаря снижению налогов на топливо и временным скидкам на проезд. Инфляция Балтийского региона составляет 20% в годовом выражении.

Без учета энергоносителей потребительская инфляция на продукты питания и алкоголь в среднем составила 3,7% в годовом выражении. Цены на энергоносители выросли до 41,9% после повышения 39,1% в мае, а на промышленные товары на 4,3% (то есть, прибавили 4,2% всего за один месяц).

Самую высокую инфляцию зафиксировали в Эстонии (22%) и Литве (20,5%). При этом самый низкий рост цен наблюдается на Мальте — 6,1%, а также во Франции — 6,5%. При этом Франция заявляет о рекордах (что, в принципе, правда, так как более 6% инфляция не росла).

Европейский центральный банк заявил, что резкий рост цен на энергоносители после карантина в период пандемии и начало специальной военной операции в Украине ускорили инфляцию. Кроме того, если цены на энергоносители не пойдут вниз, ситуация будет ухудшаться.