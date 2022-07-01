Красногалловая смородинная тля: что можно сделать, чтобы спасти урожай

Тля на смородине вовсе не редкость, и она реально может свести на нет все старания садовода. Чтобы урожай не пропал в считанные дни, нужно знать, как противостоять этой угрозе.

Приметы присутствия тли

На листьях красной смородины появляются вздутия бурого цвета, похожие на аллергические волдыри.

Потом листики начинают засыхать, искривляются побеги, куст выглядит хилым и нездоровым. Однако самой тли на смородине нет. В чем же дело?

Паразит появляется ранней весной и предпочитает только молодые листики. Затем он перебирается на сорняки.

Вот почему при осмотре кустов найти тлю не удается. Садовод воспринимает тревожные признаки как симптомы болезни, делает обработку бордоской жидкостью и прочими фунгицидами.

Однако "болезнь" никуда не уходит и каждый год проявляется с новой силой.

Как бороться

Начинать надо ранней весной, с появление первых листочков на смородине.

Сначала делается обработка инсектицидами. Подойдет и "Актара" - препарат широкого действия, который заодно изведет и смородинового клеща.

Проводить процедуру надо до начала цветения.

Вторая обработка нужна после фазы цветения, когда уже появятся завязи. Куст надо опрыскать любым инсектицидом ("Актара", "Эфория", "Каратэ", "Децис", "Фуфанон").

Препараты помогут справиться не только с тлей, но и с пилильщиками, листогрызущими пяденицами, жуками.

Профилактика

Важная мера - прополка околоствольного круга. В сорняках часто прячутся вредители, в том числе и красногалловая тля.

Сорная трава, к тому же, - источник вирусных заболеваний, например, махровости смородины.