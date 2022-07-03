Минобороны РФ сообщило об ударе по базе наемников в Николаеве

Пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что воздушно-комические силы (ВКС) нанесли удар по базе иностранных наемников в Николаеве.

По сообщению Минобороны РФ, в результате удара ВКС уничтожили до 120 наемников. Конашенков подчеркнул, что база находилась в северной окраине украинского Николаева, где не располагаются жилые дома и гражданская инфраструктура.

Российской оборонное ведомства неоднократно сообщало об уничтожении иностранных наемников на территории Украины. Уничтожались также их пункту временного дислоцированная и подготовки ВСУ на территории страны.

Нахождение иностранных наемников на территории Украины подтвердил и президент Украины. Ранее он сообщал о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять только из «иностранных добровольцев». Первые сообщения об этом были еще 27 февраля 2022 года.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражался более 3 тысяч наемников из 64 государств. При этом изначально их было более 6 тысяч, однако некоторые из низ были уничтожены российской армией, а большинство — вернулось на Родину.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» всей территории Луганской области, которую ЛНР по конституции считает своей.