Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии под контроль территории Луганской области ВС РФ и силами ЛДНР.

По конституции ЛНР как раз эта территория Луганской области является часть республики. По словам Шойгу, площадь взятых территорий Украины российской армией за последние сутки увеличилась на 182 квадратных километра.

Российский министр также утверждает, что Лисичанск и несколько близлежащих населенных пунктов уже перешли под полный контроль вооруженных сил Российской Федерации.

При этом командование ВСУ информацию Минобороны РФ не комментирует, но сведения о взятии Лисичанска и еще нескольких населенных пунктов российской армией подтверждает Американский институт изучения войны.

Напомним, ранее сообщалось о ночных обстрелах Белгородской области со стороны Украины. По словам Губернатора региона Гладкова, удар был нанесен ракетами «Точка-У». Семьи пострадавших получат 500 тысяч российских рублей, погибших — три миллиона российских рублей.