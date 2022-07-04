Independent: солдаты ВСУ сравнили службу на востоке Украины с «адом на земле»
Бойцы украинской армии поделились своими впечатлениями о боевых действиях в ДНР и ЛНР.
Британское издании The Independent поделилось рассказами вернувшихся с Донбасса бойцов украинской армии, которые заявляют, что военные действия были похожи на настоящий апокалипсис.
Солдаты ВСУ сообщают, что командование относилось к ним, как к пушечному мясу, ибо их не беспокоило психическое и физическое состояние бойцов, многие из-за этого хотели дезертировать.
Служащие уверены, что никакое западное вооружение не сможет помочь Украине одержать победу над Россией, так как проблема ВСУ не в вооружении, а в безразличном отношении к своим солдатам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Independent: солдаты ВСУ сравнили службу на востоке Украины с «адом на земле»
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