Курс доллара на Мосбирже перевалил за 58 российских рублей

Сегодня, 5 июля 2022 года, курс доллара на Московской бирже резко начал укрепляться. По состоянию на утро он превысил 57 российских рублей к одному доллару, а ближе к полудню — 58.

Курс доллара на Мосбирже впервые превысил 57-58 российских рублей с середины июня 2022 года. Эксперты связывают это с увеличением российского экспорта на азиатские рынки (в том числе, нефти и газа), так как расчет из этих регионов идет как раз в долларах.

Парадокс заключается в том, что ослабление российского рубля выгодно как для правительства России, так и для обычных граждан. Дело в том, что бюджет на 2022 год закладывался из расчета (в том числе и по экспортной выручки) в 68-70 российских рублей к доллару. Каждые 10 рублей укрепления обходятся бюджету примерно в триллион.

Ранее министр финансов Силуанов прямо говорил, что было бы неплохо ввести механизмы по искусственному ослаблению российского рубля, так как оптимальный курс — 70-80 рублей к одному доллару.

С ним не согласилась глава Банка Росии Набиуллина, которая заявила, что искусственное ослабление российского рубля может привести к девальвации. Так как в случае, если рубль нужно будет ослабить, то других путей, кроме как «вылить» валюту на рынок нет.