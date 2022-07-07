Боевики ВСУ обстреляли российское село Некислицы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле ВСУ села в Брянской области.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил в своём Telegram-канале о том, что со стороны Украины бойцами ВСУ был открыт огонь по территории российского села Некислицы.

Богомаз отметил, что в результате обстрела была повреждена линия электропередач, жертв среди мирного населения Некислицы нет. На месте работают все оперативные службы для выяснения обстоятельств случившегося и восстановления нанесённого ВСУ ущерба инфраструктуре села Брянской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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