Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле ВСУ села в Брянской области.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил в своём Telegram-канале о том, что со стороны Украины бойцами ВСУ был открыт огонь по территории российского села Некислицы.

Богомаз отметил, что в результате обстрела была повреждена линия электропередач, жертв среди мирного населения Некислицы нет. На месте работают все оперативные службы для выяснения обстоятельств случившегося и восстановления нанесённого ВСУ ущерба инфраструктуре села Брянской области.