Лайма Вайкуле тяжело больна: у нее рак молочной железы

Начиная с 90-х годов у артистки был обнаружен рак молочной железы. Недавно Лайме стала хуже себя чувствовать.

Грустная новость отозвалась на всю Россию - Лайме Вайкуле стало хуже. Известная советская звезда пребывает в тяжелом состоянии по слоам врачей. Для тех, кому не известно, но знаменитость еще сначала 90-х имеет рак молочной железы.

Определенное время ей удавалось жить вполне хорошо, но вот недавно у артистки произошел рецидив. Дела оказались хуже, чем хотелось бы.

В данный момент Вайкуле находится в Латвии вместе со своей подругой Аллой Пугачевой. Но несмотря на это чувствует она себя все равно плохо.

«Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева и всячески старается оказать ей поддержку», — говорится в сообщении.

Об этапах лечения и конечных результатах пока ничего не известно. Будем надеяться, что артистке станет легче и она снова будет радовать своим присутствием светские мероприятия.

Напомним, ранее муж Вайкуле Андрей Латковский прокомментировал серьезную налоговую задолженность певицы в более чем 5 тысяч евро. Однако сама знаменитость ничего и не знает об этом.