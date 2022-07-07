Лайма Вайкуле тяжело больна: у нее рак молочной железы
Начиная с 90-х годов у артистки был обнаружен рак молочной железы. Недавно Лайме стала хуже себя чувствовать.
Грустная новость отозвалась на всю Россию - Лайме Вайкуле стало хуже. Известная советская звезда пребывает в тяжелом состоянии по слоам врачей. Для тех, кому не известно, но знаменитость еще сначала 90-х имеет рак молочной железы.
Определенное время ей удавалось жить вполне хорошо, но вот недавно у артистки произошел рецидив. Дела оказались хуже, чем хотелось бы.
В данный момент Вайкуле находится в Латвии вместе со своей подругой Аллой Пугачевой. Но несмотря на это чувствует она себя все равно плохо.
«Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева и всячески старается оказать ей поддержку», — говорится в сообщении.
Об этапах лечения и конечных результатах пока ничего не известно. Будем надеяться, что артистке станет легче и она снова будет радовать своим присутствием светские мероприятия.
Напомним, ранее муж Вайкуле Андрей Латковский прокомментировал серьезную налоговую задолженность певицы в более чем 5 тысяч евро. Однако сама знаменитость ничего и не знает об этом.
Опубликовано: Силивончик Алина
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