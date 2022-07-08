Экс-бенефициар «Еврохима» и российский бизнесмен Андрей Мельниченко заявил, что санкции Европейского союза относительно России приведут к глобальному голоду.

Мельниченко напомнил, что до попадания под санкции ЕС являла членом совета директоров производителя удобрений «Еврохим», поэтому знает систему и отношение к удобрениям «изнутри». Он предостерег, что дальнейшее давление Европы с помощью санкций на Россию, может привести к глобальному голоду.

Бизнесмен подчеркнул, что говорить об отсутствии влияния санкций ЕС на производство и поставку удобрений нельзя, так как это не Россия перекрыла поставки удобрений на глобальные рынки, а именно экономические ограничения. Мельниченко считает, что если бы не санкции ЕС, ООН и США, то проблемы голода не стояло бы в принципе.

Андрей Мельниченко указал на то, что около двух месяцев назад прекратил работу литовский филиал предприятия «Еврохим», где производилось достаточно удобрений, «чтобы накормить 5-7 миллионов человек». А прекратило оно работу «не по распоряжению Путина», а из-за санкций Франции, Италии и Германии.

Мельниченко добавил, что в настоящее время мир понимает — ему не обойтись без российских удобрений и зерновых культур. Тем более, в условиях непрерывного роста населения на фоне сокращения сельскохозяйственных площадей.