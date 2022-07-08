Мировой голод отменяется: с конца мая цены на пшеницу упали на 40%

Несмотря на проблемы с логистикой и санкции, биржевая стоимость пшеницы за полтора месяца потеряла 40%, а кукурузы — 30%. Примерно на столько же упала цена на соевые бобы.

ООН, ЕС и США до сих пор «давят» на проблему вывоза зерновых культур с территории Украины. Тем не менее, судя по биржевым ценам, никакой проблемы с зерном в мире не наблюдается. С конца мая 2022 года, биржевые цены на зерновые культуры упали на 30-40%.

При этом в России до сих пор видят проблему с возможным началом мирового голода. Так, экс-член совета директоров производителя удобрений «Еврохим» заявил, что дальнейшие санкции в отношении России усугубят ситуацию. Он напомнил, что только один филиал «Еврохим» в Литве мог производить удобрения, чтобы прокормить 5-7 миллионов человек, однако был вынужденно закрыт из-за санкций.

В закрытии этого предприятия в первую очередь были заинтересованы Франция, Германия и Италия, которые также являются поставщиками удобрений в Европе. При этом, цены на удобрения все равно растут, а фермеры Нидерландов и Польши бунтуют несколько недель.

Мельниченко подчеркнул, что это не Россия перекрыла поставки удобрений на глобальные рынки, а именно экономические санкции ЕС и США. Другими словами, с одной стороны, опасность голода из-за роста стоимости есть, с другой, если это делалось осознанно, то у Европы точно есть «запасной план».