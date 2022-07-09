Зеленский рассмотрит закон о легализации однополых браков на Украине
Владимир Зеленский рассмотрит законопроект о признании легальными однополых браков на территории украинского государства.
Днём 9 июля украинская петиция о легализации однополых браков набрала необходимые 25 тысяч голосов граждан, что обязывает правительство Украины рассмотреть возможность узаконить данные виды бракосочетание на Украине.
Ряд украинских информационных агентств утверждает, что помимо Верховной рады законопроект о легализации гомосексуальных бракосочетаний на Украине будет рассматривать лично Владимир Зеленский.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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