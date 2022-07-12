Mehr: президент России Владимир Путин приедет в Иран на следующей неделе

По сообщению новостного агентства Mehr, в Иране ожидают визит Путина на следующей неделе. Информацию подтверждает глава экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадреза Пур-Эбрахими.

Пур-Эбрахими заявил, что Иран и Россия собираются обсудить экономическое сотрудничество и развитие инвестиционных проектов между сторонами на высшем государственном уровне. Ожидается, что Путин проведет в Иране минимум один день.

Ранее в Кремле анонсировали скорую встречу президентов России и Турции. Владимир Путин проведет личную встречу с Реджепом Эрдоганом, на которой обсудит «комплекс вопросов».

В первую очередь, вопросы российско-турецкого сотрудничества будут касаться активизации экономического взаимодействия. Особое внимание президенты уделят наращиванию объемов торговли между Россией и Турцией.

Кроме того, на повестке дня будут стоять вопрос взаиморасчетов в национальных валютах, а также углубленное сотрудничества в экономической сфере. В Кремле считают, что президентам России и Турции также удастся окончательно «закрыть вопрос» с поставками украинского зерна.