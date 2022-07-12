Захарова: США балансируют на грани ядерного конфликта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники балансируют на грани ядерного конфликта мировых держав из-за противостояния в Украине.

Захарова подчеркнула, что именно США спровоцировали обострение украинского кризиса и продолжают развязывать ожесточенное гибридное противостояние с российской стороной. При этом, по всей видимости, США и их союзники не отдают себе отчет в том, что происходит.

Представитель МИД России указала на то, что сегодня Вашингтон буквально балансирует на грани «открытой военной конфронтации с российской стороной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав».

Она предупредила, что подобное развитие событий недопустимо ни одной нормальной страной, так как грозит ядерной эскалацией. Захарова также считает, что Запад намеренно «искажает логику сдерживания» и представляет Россию страной, которая угрожает остальным ядерным оружием.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за политики Запада и США, мир находится на этапе приближения большой войны. Он подчеркнул, что в такой войне не будет победителей, поэтому она недопустима.