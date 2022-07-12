Песков рассказал про визит Путина в Тегеран и возобновление российско-украинских переговоров
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений касательно внешней политики Российской Федерации и внутренних задач, которые ставит правительство.
Дмитрий Песков рассказал, что саммит Россия-Иран-Турция пройдет в Тегеране. На встрече может присутствовать лично президент России Владимир Путин. Мероприятие направлено на развитие трехстороннего развития экономических отношений и торговли.
Относительно возобновления российско-украинских переговоров Песков заявил, что речи об этом пока не идет. Он добавил, что на контактно не желает идти именно украинская сторона, а Россия — всегда открыта для переговоров и продолжает требовать выполнение своих условий.
По словам Пескова, специальная военная операция России направлена не против украинцев, а против режиме Киева. Другими словами, представитель Кремля считает, что именно правительство Украины должно идти на переговоры ради своего народа.
Песков также прокомментировал выявленный случай оспы обезьян в России. По его словам, в Кремле сохраняются особые эпидемиологические меры, а Роспотребнадзор готовится к вспышке заболевания по всей стране.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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