Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США напрямую причастны к обстрелам мирного населения в городах Донбасса, так как вместе с HIMARS они передали ВСУ разведывательные данные для атак.

Мария Захарова подчеркнула, что российской стороне известно о передаче разведывательных данных со стороны США военным Украины. Они были переданы вместе с артиллерийскими ракетными установками HIMARS. Военные специалисты США помогли использовать разведданные для ударов по мирному населению Донбасса.

Ранее Захарова заявляла, что именно США спровоцировали обострение конфликта в Украине и продолжают «ожесточенное гибридное противостояние с Россией». Она также подчеркнула, что американцы и их союзники не отдают себе отчет в том, что происходит.

По словам представителя российского МИД, США и их союзники балансируют на грани ядерного конфликта. Она считает, что это делается намеренно, особенно на фоне заявлений Японии о ядерном разоружении и проведении саммита «Большой семерки» в Хиросиме — в годовщину американской атомной бомбардировки региона.

Кроме того, Захарова прокомментировала заявление Леха Валенсы о необходимости расчленить Россию. По ее словам, это заявление из разряда «рассуждения маньяка, украинского националиста Чикатило», который мечется между физическим сокращением населения и «поеданием остатков».