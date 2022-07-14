МИД РФ прокомментировал предложение Украины признать независимость Ичкерии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала экстремизмом предложение Верховной Рады Украины признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.

В ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение Верховной Рады Украины о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), ничто иное как «проявление экстремизма» со стороны украинских властей.

Ранее Захарова заявила, что США напрямую причастны к обстрелам мирного населения на территории Донбасса. По ее словам, Запад передает Украине разведданные для нанесения «избирательных точечных ударов» по населенным пунктам.

Захарова также отметила, что основные удары по территории республик Донбасса наносятся именно американскими артиллерийскими системами HIMARS, которые Вооруженные силы Украины получили на вооружение.

Представитель российского МИД также считает, что США и их союзники балансируют на грани ядерного конфликта держав. При этом, похоже, не осознают то, что делают, так как продолжают «ожесточенное гибридное противостояние» с российской стороной.