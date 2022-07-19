ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по мирным районам Херсона

Вооруженные силы Украины обстреляли мирные районы Херсона из американских систем HIMARS.

Украинские Вооруженные силы вновь применили американские реактивные системы залпового огня HIMARS в боях против войск РФ и республик Донбасса.

При этом на этот раз украинские военнослужащие обстреляли из американских ракетных систем мирные районе города Херсон.

5 из 6 ракет были перехвачены системами противовоздушной обороны города, сообщает информационное агентство РИА Новости.

"Украинские войска обстреляли Херсон, 5 ракет из 6 сбила ПВО, одна упала в районе Антоновского моста, последствия выясняют, рассказали РИА Новости власти региона", - передает РИА.