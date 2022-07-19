ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области

Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по стратегически важному мосту через Днепр.

В администрации региона сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет, однако пять из них удалось сбить средствами ПВО. Одна из сбитых ракет разорвалась в непосредственной близости от Антоновского моста — стратегически важного объекта инфраструктуры.

Этот мост соединяет выезд из Херсона на другой берег реки Днепр, где расположен населенный пункт Алешки.

Теперь ближайшее возможность перебраться — в Новой Каховке, а это за 90 километров по плотине. Отмечается, что движение через мост пока идет, то есть по нему можно проехать, однако теперь в Херсоне понимают цель ВСУ.

По словам заместителя главы ВГА региона Кирилла Стремоусова, ВСУ остреляли мост через Днепр из американских систем залпового огня HIMARS.

В результате инцидента пострадавших и погибших нет, однако обстрелянный мост получил четыре серьезные повреждения, которые сейчас устраняют.

Об обстреле шестью ракетами ВСУ стало известно еще с утра, 19 июля 2022 года, однако подробности раскрыли только сейчас.

Кроме того, украинская сторона также нанесла удары по населенным пунктам российской Брянской области, в результате чего пострадали объекты в населенном пункте Ломаковка.