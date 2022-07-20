Пентагон: армия Украины уже обладает 12 РСЗО HIMARS, свыше 20 едет в Киев
США уже передали Украине 12 ракетных установок "Химарс", не собираясь останавливаться на достигнутом.
Вечером среды американское оборонное ведомство "Пентагон" выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что на Украину уже прибыло двенадцать ракетных установок HIMARS залпового типа. Ввиду того, что ВСУ крайне эффективно применяют данное оружие Пентагон принял решение о расширении поставок.
Уже сейчас США вместе со своими союзниками отправляют Киеву свыше двадцати РСЗО "Химарс" и картриджи с боеприпасами к ним. Поставляемые Украине "Химарсы" будут готовы к бою незамедлительно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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