Пентагон: армия Украины уже обладает 12 РСЗО HIMARS, свыше 20 едет в Киев

США уже передали Украине 12 ракетных установок "Химарс", не собираясь останавливаться на достигнутом.

Вечером среды американское оборонное ведомство "Пентагон" выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что на Украину уже прибыло двенадцать ракетных установок HIMARS залпового типа. Ввиду того, что ВСУ крайне эффективно применяют данное оружие Пентагон принял решение о расширении поставок.

Уже сейчас США вместе со своими союзниками отправляют Киеву свыше двадцати РСЗО "Химарс" и картриджи с боеприпасами к ним. Поставляемые Украине "Химарсы" будут готовы к бою незамедлительно.