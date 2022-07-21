Минобороны РФ: российские военнослужащие ликвидировали 600 боевиков ВСУ по Одессой

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении не менее 600 украинских солдат в центре отдыха «Империя» в Одесской области.

21 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил о ликвидации воздушно-космическими силами РФ пункта временной дислокации украинских боевиков в центре отдыха «Империя» в Константиновки.

Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара ВКС РФ, который был нанесёт в субботу, 16 июля 2022 года, по рекреационному объекту в Одесской области, были уничтожены около 500 украинских солдат, а также 120 иностранных наёмников ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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