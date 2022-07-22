Минобороны Японии обеспокоено активностью России на Дальнем Востоке

Японское оборонное ведомство выразило обеспокоенность ростом военной активности Российской Федерации в районе Северных территорий (так в Японии называют острова Курильской гряды).

В ежегодном докладе Министерства обороны Японии «Белая книга» отмечается, что наблюдается рост военной активности ВС РФ вокруг Японии, а также тенденция российской стороны на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке.

В ведомстве считают, что необходимо отслеживать данную тенденцию, так как она вызывает высокую обеспокоенность. Официальный Токио неоднократно указывал на то, что Москва размещает на островах Курильской гряды ракетные комплексы «Бастион», а также проводит учения в Охотском море.

Япония также выражает обеспокоенность совместными учениями России и Китая, а также патрулированием территория на японской границе. В связи с этим Япония отказывается отграничивать расходы на оборону. Кроме того, для японцев опасность вызывают также независимые от России действия КНДР и КНР.

Ранее Министерство обороны Японии сообщило, что оценивает риск китайской десантной операции в Тайване как крайне высокий. Китай отреагировал на это негативно и заявил, что Япония «раздувает так называемо китайскую угрозу». При этом представители Минобороны КНР не отрицают, что готовы вторгнуться в Тайвань при условии, что его «начнут отделять от Китая».