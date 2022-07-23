Пентагон исключил отправку американских истребителей на Украину
23 июля в Пентагоне сообщили, что США не намерены передавать Украине собственные истребители.
Американские новостные агентства сообщают, что анонимный информатор из Пентагона в беседе с журналистами заявил, что США поставляют Украине детали и комплектующие для местных самолётов, но не станут передавать Киеву собственные истребители.
В Пентагоне уточнили, что на текущем момента Соединённые Штаты сконцентрированы на отправке в Украине беспилотных летательных аппаратов, которые могут поражать цели класса "земля-воздух".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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