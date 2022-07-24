МО РФ: российские солдаты уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon в порту Одессы

Генерал-лейтенант Игорь Кошанешков заявил о ликвидации украинского военно-морского корабля и склада с противокорабельными ракетами Harpoon в порту Одессы.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил об уничтожении российскими военными объектов военной инфраструктуры в Одессе.

Конашенков пояснил, что в результате высокоточного ракетного удара солдат военно-морского флота РФ был уничтожен военно-морского корабль ВСУ и арсенал американских противокорабельных ракет Harpoon, а также нарушили полноценное функционирование ремонтное предприятием ВМС Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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