МО РФ: российские солдаты уничтожили военный корабль ВСУ и склад ракет Harpoon в порту Одессы
Генерал-лейтенант Игорь Кошанешков заявил о ликвидации украинского военно-морского корабля и склада с противокорабельными ракетами Harpoon в порту Одессы.
В воскресенье, 24 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил об уничтожении российскими военными объектов военной инфраструктуры в Одессе.
Конашенков пояснил, что в результате высокоточного ракетного удара солдат военно-морского флота РФ был уничтожен военно-морского корабль ВСУ и арсенал американских противокорабельных ракет Harpoon, а также нарушили полноценное функционирование ремонтное предприятием ВМС Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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