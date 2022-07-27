Пентагон: Россия не покупала ударные беспилотники у Ирана

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Россия не приобретала у Ирана беспилотные летательные аппараты ударного типа.

27 июля сотрудник американского Пентагона Джон Кирби сообщил, что в Вашингтоне не видят признаков того, чтобы Россия приобретала ударные беспилотники у Ирана. Вместе с тем Кирби уверен, что Москва действительно озабочена способом купить новые вооружения в условиях санкций Запада.

По мнению Джона Кирби, безуспешные попытки Кремля купить беспилотники у  Ирана отчётливо демонстрируют тот факт, что некоторые из западных санкций действительно работают, ограничивая военную сферу в РФ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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