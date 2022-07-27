Госдума РФ предложила установить День памяти погибших в Донбассе

Депутаты Государственной думы России предложили назначить День памяти погибших в Донбассе.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин 27 июля заявил, что парламентарии выразили желание объявить один из дней Днем памяти погибших в Донбассе.

По словам главы Госдумы, этот вопрос будет рассмотрен на осенней сессии.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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