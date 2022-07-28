Минобороны РФ: тероборона Украины расстреляла бригаду ВСУ при отступлении

Министерство обороны России рассказало о случае расстрела украинской бригады своими же при попытке бегства с поля боя.

28 июля пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что накануне при отступлении с населённого пункта Покровское в Донецкой Народной республике 58-ай бригада ВСУ была расстреляна 118-ой бригадой территориальной обороны армии Украины, располагавшейся в Бахмутском.

В Минобороны России уточняют, что украинская тероборона открыла шквальный огонь по немногочисленным остаткам 15-го батальона пятьдесят восьмой бригады ВСУ, фактически уничтожив подразделение.