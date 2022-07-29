Минобороны РФ: ВСУ готовят провокацию с подрывом дамбы в Артемовске
Министерство обороны России сообщило, что украинские военные заминировали дамбу в Артемовске с целью осуществления провокации.
Генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев утверждает, что вооружённые силы Украины заминировали дамбу в районе Артемовска и хотят обвинить в её подрыве войска РФ, принимающие участие в спецоперации.
По словам Мизинцева, после взрыва дамбы ВСУ растиражируют в мировых СМИ информацию о том, что российские войска якобы наносят неизбирательные ракетные удары на только по Украине, но и по территории республик Донбасса, поскольку Артемовск расположен в Донецкой области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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