Минобороны РФ: российский истребитель Су-35 уничтожил ЗРК «Тор-М1» ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил о ликвидации российскими военнослужащими пусковой установки ЗРК «Тор-М1» ВСУ.

В пятницу, 29 июля 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного утреннего брифинга сообщил об успешной нейтрализации советского зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» ВСУ под городом Дергачи Харьковской области.

Конашенков уточнил, что ликвидация вражеской пусковой установки ЗРК «Тор-М1» на Харьковщине была выполнена высокоточным ударом штурмовика Су-35 российских военно-космических сил.