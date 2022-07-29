Глава МИД РФ Лавров оскорбился словами Макрона об его поездки в Африку

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров счет оскорбительными слова президента Франции Эммануэля Макрона об его рабочем визите в Африку.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с африканскими «хунтами», а не легитимными правительствами государств континента. При этом Лавров с таким высказыванием не согласился.

Не только Франция, но и другие страны Европейского союза попытались выставить рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Африку в негативном свете. Однако, по утверждению российской стороны, это ни у кого не получилось, а Россия намерена развивать сотрудничество с африканскими государствами.

Лавров заявил, что заявления президента Франции Макрона были вполне ожидаемы. По его словам, неэтичные высказывания французского лидера связаны с тем перечнем африканских стран, которых в свое время «посетили французские военные и навели там порядок».

При этом министр добавил, что слова Макрона и представителей некоторых других стран Европейского союза «довольно оскорбительны для государств, которые продолжат последовательно развиваться». В том числе развивать отношения с Российской Федерацией.