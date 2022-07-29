Судный день: Су-34 и Су-57 вылетели на охоту за HIMARS после неоправданных атак ВСУ

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 смогут выследить и вместе с экипажами Су-34 уничтожить РСЗО HIMARS и «Ольха-М» в Николаевской и Днепропетровской областях.

Такую точку зрения высказал обозреватель информационно-аналитического агентства «ЕврАзияДейли» Евгений Даманцев.

«Располагая радиолокационными АФАР-модулями Н036Б бокового обзора в носовой части фюзеляжа (интегрированными в бортовой РЛК Н036 «Белка»), а также оптико-электронными станциями ОЛС-50М перед фонарями кабин и подвесными комплексами 101КС-Н, экипажи Су-57 способны в любое время суток осуществлять мониторинг окрестностей Николаева на предмет появления мобильных ПУ РСЗО HIMARS и других средств артиллерии», - отмечает эксперт.

Су-57 кроме того имеют на борту станции «Пастель», которые выполняют задачи многодиапазонных комплексов радиотехнической разведки.

Они к тому же имеют эффективную отражающую поверхность (ЭОП), которая делает самолеты невидимыми для средств обнаружения НАТО, которые работают на украинскую разведку.