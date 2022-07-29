Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе ВСУ по СИЗО с пленными «Азова»

Российское оборонное ведомство сообщило, что ВСУ нанесли удары ракетами РСЗО HIMARS по СИЗО в населенном пункте Еленовка, где содержались военнопленные батальона «Азов».

По сообщению Министерства обороны РФ, в ночь на 29 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из американское реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка. В этом СИЗО сдержались украинские военнопленные батальона «Азов».

По данным Минобороны РФ, в результате ударов погибло не менее 40 человек, ранее — 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения получили 8 сотрудников следственного изолятора. Позже в ДНР уточнили, что число жертв выросло до 53 человек.

Представители ДНР и Минобороны РФ считают действия Вооруженных сил Украины «вопиющей провокацией». Обстоятельства инцидента расследуются Следственным комитетом России (возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ «Применение в вооруженным конфликте запрещенных средств и методов»).

В ВСУ и правительстве Украины отрицают удары из РСЗО HIMARS по СИЗО в Еленовке. Представители украинской армии обвинили в произошедшем ВС РФ. Украинский Генеральный штаб сообщил, что «Москва таким образом пытается скрыть пытки и убийства украинских военнопленных, которые содержались в этом СИЗО».