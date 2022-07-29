Лавров сказал что будут проводиться переговоры с Блинкеном по поводу заключенных

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в ближайшее время предложит время для телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Госсекретарем США Энтони Блинкен заявил, что хочет обсудить обмен заключенными, содержащимися в российских и американских тюрьмах.

Блинкен заявил в среду, что Вашингтон сделал “существенное предложение”, чтобы добиться освобождения звезды американского баскетбола Бритни Гринер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, задержанных в России.

Источник, на который ссылается информационное агентство Reuters, сообщил, что Вашингтон готов обменять осужденного торговца оружием Виктора Бута, заключенного в тюрьму в Соединенных Штатах, в рамках такой сделки.

Блинкен и Байден не разговаривали с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля. Семьи задержанных в США усиливают давление на президента Джо Байдена, совсем недавно в связи с делом двукратного олимпийского чемпиона Гринера, который был арестован по обвинению в употреблении наркотиков в московском аэропорту 17 февраля.

Выступая на пресс–конференции после министерской встречи ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Ташкенте, Лавров сказал, что переговоры об обмене пленными ведутся с прошлогоднего саммита в Женеве, на котором президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились назначить должностных лиц для рассмотрения этого вопроса.