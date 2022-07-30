Лавров по телефону Блинкену: РФ достигнет всех целей своей спецоперации в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 29 июля провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Reuters.

"Сегодня я разговаривал с Сергеем Лавровым, подталкивая его принять предложение об освобождении граждан США", — заявил Блинкен.

Речь идет о Поле Уилане и баскетболистке Бритни Гринер. Это первая беседа глав МИД России и США с начала войны на Украине.

Энтони Блинкен отметил, что разговор с Сергеем Лавровым был "честным и прямым".

США на этой неделе объявили, что сделали предложение России об освобождении американцев несколько недель назад. Однако детали предложения не раскрываются.

Как сообщает Reuters, источник заявил, что Вашингтон готов заменить российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, в рамках соглашения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Блинкену вернуться к "молчаливой дипломатии" в отношении обмена пленными.

"Помимо решения вопроса об освобождении граждан США, я сказал Лаврову, что мир ожидает от России выполнения своих обязательств в связи с соглашением о разблокировании экспорта зерна и удобрений из Украины по морю", - сказал госсекретарь США.

В свою очередь Лавров заявил, что именно санкции США осложнили глобальную продовольственную ситуацию, а не действия России.



По данным Reuters, во время интервью Сергей Лавров сказал Блинкену, что Россия достигнет всех целей своей специальной военной операции в Украине. Он подчеркнул, что поставки западных вооружений только затянут конфликт.

Пятничный телефонный разговор министров стал первым с тех пор, как 24 февраля этого года началась российская специальная военная операция в Украине.